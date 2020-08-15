Cohen’den Trump’a şok tehdit: İskeletleri çıkaracağım

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir zamanlar yanından hiç ayırmadığı eski avukatı Michael Cohen, Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi piyasaya çıkacak olan yeni kitabında, 2016 seçimlerinde başkanın Amerikan halkını aldattığını iddia ediyor.

‘SEÇİMLERDE HİLE YAPTI’



Başkanın dolabındaki iskeletleri çıkarmaya söz verdiğini belirten Cohen, “Donald Trump, 2016 seçimlerinde hile yaptı. Çünkü her şeyi yapmak, her şeyi kazanmak onun iş modeli ve yolu olmuştur” dedi.

Trump’la ilgili tarihi gerçekleri Eylül ayında çıkacak kitabında yazdığını belirten Cohen, Trump'ın birlikte olduğu kadınlara para verip susturmak, vergi kaçırmak, yalan beyan vermek iddialarıyla hüküm giymiş ancak corona virüsü salgını nedeniyle cezaevinden şartlı tahliye edilmişti.