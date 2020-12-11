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Conte: Türkiye ile diyalog kanallarını açık bıraktık

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye ile diyalog kanallarını açık bıraktık” dedi.

Güncellenme: 18:28, 11/12/2020
Haberler Dünya
Conte: Türkiye ile diyalog kanallarını açık bıraktık

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün ve bugün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zirve'de Türkiye konusunun dikkatle ele alındığını vurgulayan İtalyan Başbakan, “Türkiye ile ilişkilerde kısır döngüler için değil, tansiyonun düşmesi için çalıştık ve dengeli bir çözüm bulmak için sıkı şekilde müzakere ettik” dedi.

Türkiye ile ilişkilerde olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bırakıldığını vurgulayan Conte, “Ankara hükümetine tatmin olmadığımızı belli edecek bir işaret vermemiz gerekiyordu. Bu nedenle AB’yi ilgilendiren ve kabul edemeyeceğimiz kışkırtıcı ve tek taraflı girişimler karşısında bazı bireyleri listeleme şeklinde bir yaptırım rejimi belirledik” ifadesinde bulundu.

Başbakan Conte, zirvede Euro Bölgesi kurtarma fonları olarak adlandırılan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve AB bütçesinin vetoların kaldırılarak kabul edilmesini “tarihi” olarak nitelendirdi. (İHA)

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