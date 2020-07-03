Corendon, Türkiye kararını erteledi

Corendon, Türkiye’ye uygulanan seyahat kısıtlamalarının yumuşatılması durumunda, uçuşlara 22 Temmuz’da yeniden başlayacak. Ancak kısıtlamalar sürdüğü ve başka tur operatörleri Türkiye uçuşlarına başlamadığı sürece, Corendon da turist taşımayacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Benelüx ülkelerinden Türkiye’ye en fazla turist taşıyan tur operatörlerinden biri olan Corendon, daha önce yaptığı açıklamada, kısıtlamalar kalksa da kalkmasa da, 10 Temmuz’dan itibaren uçuşlara başlayacağını açıklamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, tur operatörünün yaptığının “sorumsuzluk olduğunu” belirterek, bundan vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

Hollanda Meclisi de “seyahat kısıtlaması uygulanan riskli ülkelere uçuşların engellenmesi için hükümetin gerekli gerekli adımı atması” çağrısında bulunmuştu.

GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Hollanda Meclisi, geçerli bir mazeret beyan edemeyen kişilerin, turuncu listede bulunan Türkiye ya da diğer ülkelere gitmek için uçağa binmesine izin verilmemesini istiyor.

Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz'da açıklanan “güvenli ülkeler” listesini 15 Temmuz'da yeniden gözden geçirecek.

Brüksel'deki kaynaklar, corona virüsü vakalarında azalma olması halinde, Türkiye'nin “zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri” simgeleyen turuncu listeden çıkarılabileceğini söylüyor.

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