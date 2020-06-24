Corona aşısı için gönüllü oldular!

Dünya çapında süren aşı yarışında birçok Avrupalı devlet ile anlaşmaya vararak öne geçen Astra Zeneca adlı İngiliz firmanın corona aşısı gönüllüler üzerinde deneniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu corona salgını nedeniyle toplamda 50 bin ölüm yaşandığını açıklayan Brezilya’da gönüllü olanlar aşının kendi üzerinde denenmesi için sıraya girmiş durumda.

Brezilya corona virüsü salgını dünya sıralamasında ABD’den sonra ikinci sırada bulunurken denemelerin başarılı sonuç vermesi halinde vaka ve ölüm oranlarının düşmesi hedefleniyor.

DENEMELERE 2 BİN KİŞİ KATILDI

Astra Zenaca’nın ayrıca Birleşik Krallık ve Güney Afrika’da da denemelerde bulunduğu biliniyor.

Brezilya’daki denemelerin üssü konumundaki Sao Paulo Fedaral Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ilk doz aşıların sağlık çalışanlarına yapıldığı ifade edildi.

Gönüllülerde mutlaka Covid-19 testinin negatif çıkması gerektiği belirtilen açıklamada gönüllülerin 18 ile 55 yaşları arasındaki kişilerden seçildiği belirtildi.

Brezilya’da şimdilik 2 bin kişi üzerinde denenen aşının Birleşik Krallık’ta 4 bin kişi üzerinde denendiği bildirildi. Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello aşıyı yapan firma ile anlaşma konusunda pazarlıkların sürdüğünü de söyledi.

Brezilya’da 1 milyon 150 binden fazla vaka tespit edilmiş durumda ve 52 binden fazla can kaybı bulunuyor.