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Corona aşısı olan savaş gazisi: İyileşmek için umudum var

ABD'de Covid-19 aşısı olan İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens (96), aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek "İyileşmek için umudum var"  yorumunda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:50, 16/12/2020
Haberler Dünya
Corona aşısı olan savaş gazisi: İyileşmek için umudum var

ABD’de ülke çapında Covid-19 aşısı olan ilk ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Veterans Affairs) hastası olan ve VA Bedford Sağlık Sistemi’nin toplu yaşam merkezinde ikamet eden 96 yaşındaki İkinci Dünya Savaş Gazisi Margaret Klessens, Pfizer/BionTech aşının acil kullanım onayı almasından sadece birkaç gün sonra aşı olabildiğine şaşırdığını belirterek “İyileşmek için umudum var” dedi.

İkinci Dünya Savaşı Gazisi  Klessense 14 Aralık’ta yerel saat ile 12:07de Covid-19 aşısı yapıldı. VA Bedford Sağlık Sisteminden yapılan yazılı açıklamada, “14 Aralıkt’a toplu yaşam merkezlerinde ikamet eden ön cephedeki sağlık çalışanlarına ve gazilere Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı” denildi. Sistemin, bu hafta Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısını almaya ve uygulamaya başlayan ülke genelindeki 37 VA tıp merkezinden oluşan ilk grubun bir parçası olduğu belirtildi. (DHA)

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