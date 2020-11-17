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Corona aşısında yeni gelişme! ABD’de dağıtımına başlandı

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinde başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:55, 17/11/2020
Haberler Dünya
Corona aşısında yeni gelişme! ABD’de dağıtımına başlandı

ABD’li ilaç devi Pfizer, Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile corona virüsüne (Covid-19) karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının pilot dağıtımına başladı.

New York Post gazetesi servis ettiği haberinde iki şirketin Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD’nin 4 eyaletinde başladığını duyurdu.

Haberde aşının dağıtımına başlanan New Mexico, Rhode Island, Tennessee ve Texas eyaletlerinin büyüklük, nüfus çeşitliliği, bağışıklık yapısının göz önüne alınarak seçildiği, farklı kent ve kırsal alanlardaki insanlara ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz 9 Kasım’da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanmış, haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı. (İHA)

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