Corona aşısını bulan Şahin: Virüsün başını ezerek pandemiyi bitirecek

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı ve ilaç çalışmaları uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Pfizer ile ortak aşı geliştirilen BioNTech’in ise, çalışmalarının yüzde 90 etkili olduğunu açıklaması sonrası şirkete olan ilgi dinmek bilmiyor.

BioNTech’in kurucularından Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin bu kez İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian’a konuştu. Şahin, geliştirdikleri Covid-19 aşısının “virüsün başını ezip”, dünyayı esir alan salgına son vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Aşının semptomsuz enfeksiyonlarda da etkili olup olmadığı konusunda iyimser olduğunu belirten Şahin, “Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki yaratacaktır. Aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz artık” diye konuştu.

‘ARTIK KENDİNİ SAVUNAMAZ’

Aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade eden ve birden fazla şekilde virüse saldırdığını söyleyen Şahin, “Covid-19’un hücrelerimize girişini engelliyor.

Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz” dedi.

1 YILLIK KORUMA SAĞLAYACAK

Aşının farklı yaş gruplarına farklı koruma düzeyleri sağlayıp sağlamayacağı sorusunun yanıtının üç hafta içinde belli olacağını ifade eden Şahin, farklı etnik gruplar üzerinde farklı etki gösterip göstermeyeceğinin de henüz netlik kazanmadığını söylüyor.

Şahin, aşının üçer hafta arayla koldan iki doz halinde yapılacağını ve böylece en az bir yıllık koruma sağlayacağını kaydediyor.

ALMANYA’NIN 93. ZENGİNİ



Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı. Şahin geçen aylarda Almanya'nın 93. zengini unvanını almıştı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon euro'ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin, 2019 yılında 650 milyon euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar euro'ya yükseldi.

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