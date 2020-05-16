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Corona bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü!

Bazı ülkelerde ortaya çıkan ve corona virüsü ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalık nedeniyle Avrupa’da 230 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi.

21:39 -
Haberler Dünya
Corona bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü!

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir raporda, yıl başından bu yana Avrupa genelinde 230 çocuğun, nadir görülen hastalık nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, genellikle ateş, karın ağrısı ve kalp sorunlarıyla ortaya çıkan ve “Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu” (PMIS) olarak adlandırılan hastalık nedeniyle geçen hafta İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Birkaç gün sonra ise Fransa'nın Marsilya kentinde 9 yaşındaki bir çocuk da bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Son güncelleme: 21:43 16.05.2020
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