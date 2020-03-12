Corona bunu da yaptırdı! Pes dedirten görüntü

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği corona virüsü, dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. Salgının yoğun olarak görüldüğü ülkeler eğitime ara verirken, spor karşılaşmalarından kültürel etkinliklere kadar birçok organizasyon da iptal edildi.

Virüsten korunmak için çok sayıda önlem alınırken, Suudi Arabistan’da yapılan bir uygulama ise tepki çekti. Ülkenin ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’da bir çalışan, üzerine kostüm giydirilerek el dezenfektanıyla ofiste dolaştırılmaya başlandı.

Adı açıklanmayan çalışanın bu görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca ortalık karıştı. Kullanıcılar uygulamanın ‘rahatsız edici, aşağılayıcı ve insanlık dışı’ olduğunu savunurken, şirket çok sayıda şikayet mesajı gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Görüntüyü doğrulayan şirket yetkilileri, kişisel hijyenin önemine dikkat çekmek için böyle bir yol seçildiğini duyururken, “Sosyal medyada dolaşan görüntülerdeki uygulamaya derhal son verdik. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için önlemlerimizi aldık” ifadeleri kullandı.

Suudi Arabistan’da şu ana dek 45 vaka görülürken, hayatını kaybeden hasta ise kayıtlara geçmedi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI: 4 BİN 637



Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) aldığı son kararla pandemi ilan edildi. Dünya çapında bir krize dönüşen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ‘worldometers’ın verilerine göre 4 bin 637’ye yükseldi. 124 ülkeye yayılan virüsle ilgili toplam 126 bin 510 vakaya rastlandı.

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