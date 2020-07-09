Corona canlı yayınında davetsiz misafir! Sunucu konuşurken tuvaletini yaptı

Corona virüsü dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, salgından en çok etkilenen ülke de ölü ve vaka sayılarında başı çeken ABD. Medya salgınla ilgili gelişmeleri anbean aktarırken, zaman zaman canlı yayın kazaları da yaşanabiliyor.

Bunun son örneği California eyaletindeki son durumu aktarmak için yayına bağlanan CNN muhabiri Sara Sidner’ın başına geldi. Dünyaca ünlü Santa Monica sahili önünden milyonlarca kişiye seslenen Sidner, salgına ilişkin eyaletteki bilgileri paylaşmaya başladı.

Sidner konuşmaya devam ettiği sırada kadraja elinde poşetler olan bir kadın girdi. Kameraları fark etmeyen kadın, elindeki poşetleri bıraktıktan sonra bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı. Kulaklığına uyarı gelen Sidner, soğukkanlı bir şekilde duruş pozisyonunu değiştirip kadının görünmesini engelledi.

O anlarda önlemlerden bahsetmeye başlayan Sidner, “İnsanların evde kalmasını sağlamak için yeni kuralların uygulamaya alınmasını bekleyebiliriz” dedi.