Corona cezalarına bir yenisi eklendi! Bali’de maske takmayana sokak ortasında şınav

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, ülkeler can kaybını önlemek için kısıtlamalara uyulmasının önemine dikkat çekiyor. Kurallara uymayanlara genel olarak para cezası uygulansa da, bazı ülkelerde farklı yollar da seçiliyor.

Endonezya’ya bağlı tatil cenneti ada Bali’de sıra dışı görüntüler ortaya çıktı. Daily Star’ın haberine göre, polis ekipleri maskesiz dışarı çıkma yasağını delenleri tespit ediyor. Daha sonra sokak ortasında bu kişilere ceza olarak defalarca şınav çektiriyor.

Gazetenin haberine göre maske takmama cezası kapsamında resmi olarak böyle bir uygulama yok. İhlalin daha önce açıklanan cezası, kamu hizmetinde çalışmak ve 5 kilo pirinç parası ödemek. Polislerin inisiyatif alarak şınav çektirmesi eleştirileri de beraberinde getirirken, bu durumun aşağılayıcı olduğu belirtildi.

Ekonomisinin yüzde 80’i turizme bağlı olan Bali salgında bu anlamda büyük yara alırken, resmi rakamlara göre 215 corona virüsü vakası ve dört ölüm kayıtlara geçti.