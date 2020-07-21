Corona doğumdan sonra ayırmıştı! Bebeğini 30 gün sonra ilk kez kollarına aldı

ABD’de corona virüsüne yakalanarak tedavi gören Jessica Rowlett adlı kadın, bu süreçte ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

31 haftalık hamileyken testi pozitif çıkan ve tedavi gören Rowlett, Rowdy isimli bebeği ile doğumdan yaklaşık bir ay sonra tanıştı. Rowlett, “Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumakta ve nefes almakta oldukça zorlanıyordum. Şimdi bebeğimi uzun zaman sonra kucağıma almanın sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan eşini hastanede ziyaret eden James Rowlett’in de bebeğini karantinada kaldığı 14 günün ardından görebildiği kaydedildi.