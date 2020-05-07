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‘Corona en az hazirana kadar aktif olarak yayılacak’

Rusya Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı Yelena Malinnikova, ülkede corona virüsü salgının en az haziran ayına kadar aktif olarak yayılacağını belirtti.

20:39 -
Haberler Dünya
‘Corona en az hazirana kadar aktif olarak yayılacak’

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı Yelena Malinnikova, “Rusya'da koronavirüsün Mart ayında aktif bir şekilde yayılmaya başladığını düşünürsek buna 3 ay ekleyin, yani Haziran ayına kadar bu virüs aramızda aktif olarak yayılacak, belki Haziran'dan sonra da yayılmaya devam edecek” dedi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, salgın sürecinin belirli kurallara göre geliştiğini kaydeden Malinnikova, “Rusya'da alınan tedbirler sayesinde koronavirüsün 100 günden fazla dolaşmayacağı yönünde umut var” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 20:41 07.05.2020
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