Corona günlerinde kıyıya vurdu! Sahile gidenler ne olduğunu çözemedi

İngiltere’nin Brighton bölgesinde yaşayan Leah Dennison, corona virüsü nedeniyle zor günler geçirilen ülkede spor yapmak için kumsala gitti.

Sevgilisiyle birlikte sahilde koşan Dennison, daha önce görmediği türde bir canlıya ait kalıntılar fark etti. İskelete yaklaşan ikili, kıyıya vuran canlının ne olduğuna anlam veremedi.

Daily Star’ın haberine göre kalıntının görüntüsü çeken Dennison arkadaşına gönderdi. Görüntülerde kafa bölgesi pembe ve gri renklerden oluşan canlının, siyah gözlerinin yanı sıra uzun kuyruğundaki diş benzeri çıkıntılar dikkat çekiyor.

Gazeteye konuşan Dennison, “Ben ve erkek arkadaşım günlük egzersizimiz için kumsala gelmiştik. Shoreham Limanı yakınlarında bu iskeleti gördük. Videoyu gönderdiğimiz arkadaşlarımızdan biri bunun vatoz cinsi bir balığa ait olabileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.