Corona hastalarının bulunduğu hastanede yangın!

TASS Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Rus yetkililer, yerel saatle 20.30’da Spasokukotsky Hastanesi’nde çıkan yangının neden kaynaklandığını henüz belirleyemediklerini açıkladı.

Corona virüsü taşıyan hastaları tedavi etmek için kullanılan hastanede çıkan yangının kontrol altına alındığı, hastaların tahliye edildiği belirtildi.

Yangına ilişkin konuşan bir yetkili, yangının zemin katta bulunan bir odadan çıktığını ve en az 1 kişinin öldüğünü ifade etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle Rusya’da bugüne kadar bin 827 kişi hayatını kaybetti, 198 bin 676 kişi karantina altına alındı.

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