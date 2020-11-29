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Coronadan kaynaklı ölümler 1,5 milyona yaklaşıyor

Dünya genelinde corona virüsü salgınından kaynaklı vaka sayısı 63 milyon oldu. Virüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,5 milyona yaklaşıyor.

Güncellenme: 23:30, 29/11/2020
Haberler Dünya
Coronadan kaynaklı ölümler 1,5 milyona yaklaşıyor

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde corona virüsü vakalarının sayısı 62 milyon 369 bin 397’ye ulaştı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 454 bin 745 olarak kayda geçti.

En fazla vakanın bulunduğu ülke 13 milyon 247 bin 386 ile ABD. ABD’yi Hindistan, Brezilya ve Fransa izliyor.

En fazla can kaybının yaşandığı ülke de 266 binin üzerindeki ölü sayısı ile ABD. ABD’yi 172 binin üzerindeki ölü sayısı ile Brezilya izliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Türkiye’de toplam 578 bin 347 corona vakası vakası bulunuyor.

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Yayınlanma Tarihi:23:24,
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