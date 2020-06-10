Corona kısıtlamasını ihlal eden Prens Joachim’e ceza yağdı!

Belçika Kralı Philippe’in yeğeni ve tahtın 10. sıradaki varisi olan 28 yaşındaki Joachim, 24 Mayıs’ta İspanya’ya gitmiş, 26 Mayıs’ta hızlı trenle ülkenin güneyinde bulunan Cordoba kentine geçerek bir partiye katılmıştı.

Cordoba yerel yönetimi, Mayıs ayında İspanya’ya geldiği sırada 14 günlük karantina prosedürüne uymayan ve daha sonra 27 kişinin bulunduğu partiye katılan Belçika Prensi Joachim’e toplam 10 bin 400 Euro para cezası kesti.

İspanyol yönetimi, yurt dışından gelen herkes için zorunlu olan 2 haftalık karantina sürecini uygulamaması ve en fazla 15 kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi nedeniyle söz konusu partiye yönelik soruşturma başlatmıştı.

26 Mayıs’ta Cordoba’ya geçen Belçika Prensinin daha sonra corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Partiye katıldıktan sonra coronaya yakalanan Belçika Prensi Joachim, yaptığı açıklama ile özür dilemişti.

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