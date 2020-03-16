Corona krizinin zirve yaptığı İtalya’daki Türk akademisyen uyardı: Yalvarırım yapmayın

Zeynep KAPLAN / İSTANBUL

Bari Üniversitesi’nde deniz biyolojisi ve sistematiği üzerine çalışmalar yapan Türk akademisyen Senem Önen Tarantini, uzun süredir yaşadığı ülkede corona virüsü nedeniyle hayatın geldiği noktayı anlattı.

Virüsün hızla yayılmasının sosyal yaşantının bir şey olmamış gibi devam etmesinden kaynaklandığını belirtirken Önen, “İlk vakalar tespit edildikten sonra okullarda eğitime ara verildi. Halen ‘tatil edildi’ ibaresi kullanılıyor, bir tatil durumu söz konusu değil. İtalya’da da aynı şekilde anlaşıldı. Aileler çocuklarını alıp alışveriş merkezlerine gittiler ve hiçbir şey yokmuş hareket ettiler. Bu nedenle vaka sayısı hızla yükseldi” dedi.

‘EVDE KALMAK YERİNE KAÇTILAR’

Alınan önlemlerin ciddiye alınmaması üzerine vakaların daha da yayıldığını anlatan Önen, “Lombardia bölgesinin ve Milano’nun olduğu bölgenin kırmızı bölge ilan edilmesi planlanıyordu. Bunu duyanlar evlerinde kalmak yerine oldukları yerden kaçtılar. Aralarında virüs taşıyan da vardı o sebeple diğer yerlere de yayıldı” diye konuştu.



‘DEPOLAMAYA GEREK YOK’

Sokağa sadece acil ihtiyaçlar için çıkıldığını ifade eden Önen, “Marketlerde gıda bulamıyor değiliz. Türkiye’de de marketlere gidip bir şeyler depolamanıza gerek yok. Haftada bir kere ve aileden sadece bir kişi alışverişe gidiyor. Marketlere numaralı olarak alıyorlar bizleri, belli bir sayı üzerindeki girişi kısıtladılar” dedi.

‘KOLONYA ÇÖZÜM DEĞİL’

Türkiye’de virüsün yayılmaması için insanların evlerinde kalmaları gerektiğinin altını çizen Önen, “Sosyal medyada özellikle eğitim seviyesi yüksek arkadaşlarımın aynı şekilde yaşantılarına devam ettiğini görüyorum. Elimize yüzümüze kolonya sürdük, mikropların yüzde seksenini öldürdük. Dolaşmaya devam edelim demekle olmaz” sözleriyle uyarıda bulundu.

‘DOKTORLAR İNSAN SEÇİYOR’

Hastanelerde kapasite sorunu yaşandığını söyleyen Önen şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyuluyor, insanlar solunum cihazlarına bağlanıyor. 300 yatak kapasiteli bir yere 3 bin kişiyi götürürseniz elbette yatak yetersiz kalacak ve birilerini seçmek zorunda kalacaklar. Şu anda doktorlar kimi kurtarabiliriz kimi kurtaramayız diye insan seçiyorlar. Ölenlerin büyük bir çoğunluğu yaşlı ama bu gençlerin hayatını kaybetmediği anlamına gelmiyor. İşin en kötüsü genç nüfus ortalıkta dolaştığı sürece virüs taşınmaya devam edecek.”

‘LÜTFEN CİDDİYE ALIN’

Önen sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye’de de yoğun bakım üniteleri, solunum cihazları sınırsız değil. Siz ortalıkta dolaştıkça hastalığın yayılma riskini artırıyorsunuz. Lütfen işi ciddiye alın. Bu sadece devletin ve sağlık çalışanlarının yapabileceği bir durum değil. Ciddi manada sosyal sorumluluk içeriyor. Lütfen iki üç hafta sosyal izolasyonu uygulayın, evinizden temel ihtiyaçlarınız dışında dışarı çıkmayın. Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin geldiği noktaya gelmemesi için halkın sorumluluk göstermesi gerekiyor.”