Corona kurbanı gurbetçilerin cenazeleri Türkiye’ye böyle getiriliyor

Yıllar önce ekmek parası için Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Avusturya'ya giden gurbetçilerin cenazeleri, vatan toprağına gömülmek için dönüyor. Türkiye'den Almanya’nın Franfkurt şehrine giden THY’nin kargo uçağı, yurt dışında hayatını kaybeden ve diğer ülkelerden buraya getirilen Türk vatandaşlarının cenazelerini alıyor.

Cenazelerin getirilmesi için 17 Nisan’da Frankfurt’a ulaşan uçağın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde siyah plastiklerle sarılan tabutlar uçağın kargosu için paletlere yerleştiriliyor. Yüklemeyi yapan çalışan görüntülerde, “Hep cenaze yükledim. Bunlar hep tabut. Üst katlarda da var. Uçak hep cenaze” derken duyuluyor.

TABUTLA DEFNEDİLİYOR

THY uçakları, corona krizi tırmandığından bu yana cenazeleri Frankfurt'tan İstanbul'a götürüyor. Acılı aileler, salgın nedeniyle son görevlerini yapamıyor. İstanbul'a indirilen cenazeler, cenaze firmaları tarafından alınıp yıkanmadan tabutla defnediliyor.