Corona nedeniyle ABD’de infazlar erteleniyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’de bugüne kadar 38 binden fazla insan hayatını kaybetti, 725 binden fazla insan karantina altına alındı. Vaka sayısındaki artış nedeniyle ülkede yeni tedbir kararları alındı.

Corona virüsünün hapishanelerde de yayılmasının ardından cezaevlerinde önlemler artırıldı.

New York Times’ta yer alan habere göre, virüs salgını nedeniyle ülkede bazı hakimlerin ‘ölüm cezaları ertelensin’ talebi onaylandı. Karar sonrası Teksas’ta planlanan 5 infaz ertelendi.

Tennesse’deki hapishanede mahkum olan ve 20 yıl önce hakkında infaz kararı verilen 70 yaşındaki Oscar F. Smith’in de 4 Haziran’daki infazının ertelendiği duyuruldu.

Adli makamların talebi doğrultusunda diğer eyaletlerde de infaz kararlarının ertelenmesi bekleniyor.

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