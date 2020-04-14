Corona nedeniyle işsiz kalan adam sayısal lotoda 4,8 milyon dolar kazandı!

BBC Türkçe’nin haberine göre, 20’li yaşlarda olduğu belirtilen ve adının açıklanmasını istemeyen kişinin sayısal loto oyununda 20 yıl boyunca ayda 20 bin Avustralya doları alacağı belirtildi.

Talihli, yazılı açıklamasında, şunları söyledi:

* Biz genç bir aileyiz ve bebeğimiz var.

* Yani bu ödül bizi hayatımızın geri kalanında geçindirecek.

* Covid-19 yüzünden işimi kaybettim, yani şimdi tam bir rahatlama oldu.

* Son günlerde çok stresliydim ama şimdi çok mutluyum.

Talihli, parayı nasıl harcayacağı konusunda düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylerken, eşinin şimdiden alışveriş, tatil ve yeni bir ev planı yaptığını anlattı.