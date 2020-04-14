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Corona porno film endüstrisini de vurdu! Filmler evden çekilecek

Porno film endüstrisi corona virüsü salgını nedeniyle yeni film çekemedikleri için yıldız oyuncuların evlerine 200 bin sterlinlik film ekipmanı göndermeye başladı.

22:27 -
Haberler Dünya
Corona porno film endüstrisini de vurdu! Filmler evden çekilecek

İnternetin yaygınlaşması ile dünya çapında bir sektöre dönüşen yetişkin filmleri, corona virüsü salgını nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

Şirketler film yıldızlarının evlerinden çıkmaması nedeniyle yeni filmler çekemezken, film yıldızları da yeni filmleri için anlaştıkları ücretlerden oldular.

Dailystar’daki habere göre, bu duruma çare olarak sektör temsilcileri film yıldızlarının evlerine yaklaşık değeri 200 bin sterlini bulan film ekipmanı gönderdi.

Alınan karara göre Vixen Media Group, corona salgını geçene kadar filmlerin, oyuncuların evlerinden çekilmesini istedi.

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Son güncelleme: 22:28 14.04.2020
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