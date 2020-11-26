Corona salgını kadınların eşitlik mücadelesini 25 yıl geriletebilir

Veriler salgının etkisiyle ortaya çıkan ekstra ev emeği yükünün çok büyük bir kısmını kadınların üstlendiğini ortaya koydu. BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi Başkan Yardımcısı Anita Bhatia, “25 yıl uğruna mücadele ederek kazandıklarımız bir yıl içinde yitirilebilir” diye konuştu.

Salgının kadınlar açısından iş bulma ve eğitime erişim imkanlarını da azaltabildiğine de dikkat çeken Bhatia, kadınların salgınla ortaya çıkan ek bakım ve ücretsiz ev içi emek ihtiyaçlarını da karşıladıklarını belirterek bunun “1950’lerin toplumsal cinsiyet rollerine geri dönülmesi riski” yarattığını söyledi. Kadınların zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarının artabileceği uyarısında bulundu.

NELER DEĞİŞTİ?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, dünyada her gün ücret ödenmeden iş yapmanın yaklaşık 16 milyar saat tuttuğu hesaplandı. Aslında daha salgın ortaya çıkmadan da bu işlerin ortalama dörtte üçü kadınlar tarafından yapılıyordu.

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse salgın öncesinde erkeklerin üstlendiği her bir saatlik ücretsiz ev emeğine karşı kadınlar üç saat iş yapıyordu. Ama şimdi salgınla birlikte bu oranlar kadınlar aleyhine daha da yükseldi.

BM yetkilisi Anita Bhatia, kadınların erkeklere kıyasla ücretsiz emek yükünün salgın öncesine göre en az ikiye katlandığını söyledi. Bu sadece tekil gözlemlere dayanan bir tahmin değil.

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi bu açıklamalarını, düşük ve orta gelirli ülkelere odaklı yürüttüğü 38 araştırmanın sonuçlarına dayandırdı. Ama daha sanayileşmiş ülkelerde de veriler de benzer bir eğilime işaret ediyor.

“ABD’DE EYLÜL’DE 360 BİN KADIN İSTİHDAMDAN ÇEKİLDİ”

BM yetkilisi Bhatia, “Daha kaygı verici bir şey, bir çok kadının işe geri dönmeyişi” diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Sadece Eylül ayında ABD’de 860 bin civarında kadın istihdam piyasasından çekildi. Oysa aynı dönemde iş piyasasından çekilen erkek sayısı 200 bin. Aradaki farkın büyük kısmı, salgınla ortaya çıkan bakım ihtiyacı ve bunu yapacak başka kimse olmamasıyla açıklanabilir.

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi, ev dışında ücretli işlerde çalışan kadın sayısının azalmasının, kadınların sağlığının yanısıra ekonomik olarak ilerlemeleri ve bağımsızlıkları bakımından da çok olumsuz etkileri olacağını belirtti.

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