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Corona salgının başladığı Wuhan’da yeni karar!

Corona virüsü salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde bugün ilk defa öğrenciler, üniversitelere dönmeye başladı.

18:00 -
Haberler Dünya
Corona salgının başladığı Wuhan’da yeni karar!

Mayıs ayı başından bu yana Wuhan’daki yerel yönetim, öğrencilerin eğitim kurumlarına dönmesine yönelik adımlar atıyor.

Bugün üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında bilimsel araştırma yapanların kampüslere dönmesine izin verildi.

Öğrencilerin yurtlara girişinde yoğunluk yaşanmaması için hepsine farklı giriş saatleri verildi, girişlerde sosyal mesafe uygulandı ve ateşleri ölçüldü.

Kentte 50 binden fazla vaka tespit edilmiş, 76 gün boyunca çok sert bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Yetkililer Cuma günü kentte semptom gösteren tek bir hasta kalmadığını, 200 civarında kişinin ise corona virüsü şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıklamıştı.

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