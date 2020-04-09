Corona salgınını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da başlayan corona virüsü salgını, ülkede etkisini yitirerek Avrupa’da hız kazandı. Salgının ortaya çıktığı Wuhan’da karantina kararı kaldırılırken, uzmanlar devam etmekte olan risklere karşı uyarıyor.

Yetkililer yurt dışından gelen vakaların önüne geçmeye çalışmanın yanı sıra öksürük ve ateş gibi klinik belirti vermeyen taşıyıcı vakaları da önlemeye çalışıyor. Bu kapsamda, ‘sessiz taşıyıcılar’ denilen semptomsuz vakaların ikinci bir dalga yaratmasının önüne geçmek için yeni önlemler açıklandı.

24 SAAT İÇİNDE BULACAKLAR

Reuters’ın haberine göre hükümetin açıkladığı önlemler arasında sağlık kuruluşlarının semptomsuz vakaları tespit ettikleri andan itibaren iki saat içinde bildirmek zorunda olmaları yer alıyor. Buna göre sağlık kuruluşları hastayı bildirdikten sonra, yerel yönetimler vakayla yakın temasa geçmiş herkesi 24 saat içerisinde tespit edecek.

Semptomsuz hastalar 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve belirti göstermeye başladıkları takdirde doğrulanmış vaka olarak sayılacak. Onlarla yakın temasta bulunmuş kişiler de iki hafta gözlem altında tutulacak.

YANINA OTURAN BİLECEK

Çin’de kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat’e bu haftanın başında insanların trende ya da uçakta daha sonra doğrulanmış vakaya dönüşen asemptomatik bir taşıyıcının yanında oturup oturmadıklarını kontrol edebilecekleri bir özellik de getirildi.

Çin dün 56 asemptomatik vaka bildirirken, 1 Nisan’dan itibaren günlük yayımlanmaya başlayan asemptomatik vakalarda toplam sayı 657’ye yükseldi.

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