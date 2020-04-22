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Corona salgınının diğer yüzü! Kirlilik azaldı şehirler nefes aldı

Dünya genelinde 2.5 milyon insana bulaşan corona virüsü büyük yıkım yaratırken, diğer yandan insanların evde kalmasıyla hava kirliliğiyle boğuşan şehirlere adeta nefes aldırdı.

Sozcu.com.tr
08:58 -
Haberler Dünya
Corona salgınının diğer yüzü! Kirlilik azaldı şehirler nefes aldı

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede yayılarak dünya çapında bir krize dönüştü. 2.5 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 175 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Salgının yarattığı bu yıkımın önüne geçmek için aralıksız mücadele verilirken, ülkeler önlem üzerine önlem alıyor.

Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarıyla beraber pek çok sektkörde evden çalışma yönteminin uygulamaya konması, hava kirliliğiyle mücadele eden dünya şehirlerine adeta nefes aldırdı.

Milano’da üstteki fotoğraf 8 Ocak’ta, alttaki kare ise 17 Nisan’da çekildi.

Salgından öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları yayınlayan Reuters, aradaki farkı gözler önüne serdi.

Virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülke olan İtalya’da, Milano’daki şehrin üzerine kaplayan kirli hava dağılırken, turistlerin uğrak noktası Venedik’te de ‘Büyük Kanal’ın renginin bile değiştiği görülüyor.

Venedik’te üstteki fotoğraf 6 Ocak 2018’de, alttaki fotoğraf 17 Nisan’da çekildi.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da havası en kirli şehirlerden Yeni Delhi’de iki yıl arayla fotoğraflar paylaşıldı. Salgından önce kirlilikten gri olan gökyüzü, insanlar evde kalmaya başladıktan açık ve mavi bir görüntüye büründü.

İslamabad’daki görüntülerden ilki 3 Ağustos 2017, ikinci fotoğraf ise bu yıl 20 Nisan’da çekildi.

Benzer görüntüler Endonezya’nın başkenti Jakarta ile Pakistan’ın başkenti Islamabad’da da dikkat çekti.

KİRLİLİK DAHA ÇOK ÖLDÜRÜYOR

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde yürütülen araştırmaya göre, hava kirliliğinin daha yüksek olduğu bölgelerde, solunum sistemini hedef alan corona virüsünün ölüm oranının da daha yüksek olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü,
virüsle mücadele kapsamında hava kirliliğinin de dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Avrupa Çin Corona Dünya Endonezya Hindistan İngiltere İtalya Ölüm Pakistan para Sağlık
Son güncelleme: 09:05 22.04.2020
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