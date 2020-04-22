Corona salgınının diğer yüzü! Kirlilik azaldı şehirler nefes aldı

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede yayılarak dünya çapında bir krize dönüştü. 2.5 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 175 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Salgının yarattığı bu yıkımın önüne geçmek için aralıksız mücadele verilirken, ülkeler önlem üzerine önlem alıyor.

Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarıyla beraber pek çok sektkörde evden çalışma yönteminin uygulamaya konması, hava kirliliğiyle mücadele eden dünya şehirlerine adeta nefes aldırdı.

Salgından öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları yayınlayan Reuters, aradaki farkı gözler önüne serdi.

Virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülke olan İtalya’da, Milano’daki şehrin üzerine kaplayan kirli hava dağılırken, turistlerin uğrak noktası Venedik’te de ‘Büyük Kanal’ın renginin bile değiştiği görülüyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da havası en kirli şehirlerden Yeni Delhi’de iki yıl arayla fotoğraflar paylaşıldı. Salgından önce kirlilikten gri olan gökyüzü, insanlar evde kalmaya başladıktan açık ve mavi bir görüntüye büründü.

Benzer görüntüler Endonezya’nın başkenti Jakarta ile Pakistan’ın başkenti Islamabad’da da dikkat çekti.

KİRLİLİK DAHA ÇOK ÖLDÜRÜYOR

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde yürütülen araştırmaya göre, hava kirliliğinin daha yüksek olduğu bölgelerde, solunum sistemini hedef alan corona virüsünün ölüm oranının da daha yüksek olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü,

virüsle mücadele kapsamında hava kirliliğinin de dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.