Corona sandıkları Türk genci, beyin kanamasından öldü

Fransa’da 9 Mayıs akşamı baygınlık geçiren Muhammet Ali Geregül, Montreuil'deki bir hastaneye kaldırıldı. Geregül’e burada önce sara ilacı verildi ve daha sonra eve gönderildi.

PEŞ PEŞE YANLIŞ TEŞHİS

Bilinç kaybı başlayınca bu kez, Bobigny'de bulunan başka bir hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kas hastalığı MS tedavisine alındı, daha sonra da Aubervilliers'teki başka bir hastaneye gönderildi.

Orada menenjit tedavisi uygulanan, hatta bir ara “Corona olmuş“ denilerek, Covid-19 tedavisi uygulanan Muhammet Ali'nin, yüzde 95 oranında beyin ölümü gerçekleşti.

18 Mayıs'taki bu olayın ardından ailenin ısrarları ve baskıları sonucunda, Türkiye'den ambulans uçak istendi. Aileye, hastane raporlarının ise verilmediği öğrenildi.

CUMARTESİ GETİRDİLER AMA…

Ailenin feryadını duyan Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı Fransa'ya gönderdi ve Cumartesi sabah saat 09.00‘da Muhammed Ali'yi sedyeyle uçağa bindirilip Türkiye’ye getirdi. Uçakta kalp krizi de geçiren Muhammet Ali, uçak İstanbul'a iner inmez hemen Kadıköy'de bir hastaneye kaldırıldı.

Burada kısa süre içinde Muhammed Ali'nin, MR'ı çekildi ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yapılan son dakika operasyonu, beyin ölümü gerçekleşen Muhammed Ali'yi kurtarmaya yetmedi.

Pazar günü ölen Muhammet Ali'nin cenazesi yarın, anne-babasının yaşadığı Tunceli'nin Karakoç Köyü'ne götürülerek toprağa verilecek.

KİCK BOKS'TA BİRİNCİLİĞİ VAR

Kick-Boks sporuyla ilgilenen ve 2012'de liseler arası yarışmada Türkiye birinciliği bulunan Muhammet Ali'nin ağabeyleri Cihan ve Cömert, 3 hastanenin peşini bırakmayacaklarını ve hukuki yönden kardeşlerinin hesabını soracaklarını söylediler.