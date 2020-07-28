Corona silahlı saldırıları da tetikliyor! 24 saatte 10 kişi öldürüldü

Kent genelinde silahla vurulma olaylarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 176 arttığı, 19 Temmuz’dan itibaren de silahlı saldırılarda yüzde 24'lük artış olduğu belirtildi.

New York'ta özellikle hafta sonlarında artış gösteren silahla vurulma olaylarında geçtiğimiz hafta 47 ayrı olay sonucu 10’u dün olmak üzere 14 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

16 YAŞINDA ÇOCUK DA VAR

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre New York'ta sadece dün silahlı saldırılarda aralarında 16 yaşında bir çocuğun da olduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island bölgelerini içine alan New York kent sınırları içinde silahla vurulma olaylarının daha çok Brooklyn ve Bronx'ın bazı bölgelerinde daha fazla yaşandığı açıklandı.

İŞSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNLARI

Uzmanlar silahlı saldırı ve cinayetlerdeki artışın corona virüsü salgını nedeniyle arttığını vurguluyor. Corona virüsü pandemisinin yoksulluk, konut sıkıntısı, işsizlik ve açlık gibi sorunları daha da tetiklediğini belirten uzmanlar, silahlı saldırı olaylarının artmasında sosyo-ekonomik sorunların rol oynadığı değerlendirmesinde bulunuyor.