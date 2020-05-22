Corona sonrasında normale dönüş başladı ama: Restoranların corona isyanı

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek örnek gösterilen ülkelerden biri olan Almanya’da normale dönme süreci kapsamında bu ay restoran ve cafeler açılmaya başladı. Yaklaşık 2 aylık bir sürenin ardından işletmeler açılırken, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları sıkı bir şekilde denetleniyor.

Çalışanlar, garsonlar, aşçılar ve patron bile maskeli olacak. Restoran sahipleri ise bu durumun işletmelerine zarar verdiğini söylüyor. Frankfurt'taki Türk restoranları, “Zaten iki aydaki zararımız restoran başı 100 bin euroları aştı. Corona yardımları yetmiyor. Şimdi de katı kurallar çıktı. Her zaman kabul ettiğimiz müşterinin yarısına ulaşabilirsek çok iyi. İnşallah bir- iki aya normale döner” diyor.

10 BİN EUROYA KADAR CEZA VAR

Almanya’da restoranlarda yemek yiyebilmek için şu kurallara uymak şart: – Restorana müşteri olarak gidenler maske takacak. Kapıdan içeri maskesiz girmek yasak. Masaya maskeyle oturulacak. Yemek sırasında maske çıkarılacak.

– Kapıdan girişte form doldurulacak. Bu formda giriş ve çıkış saatleri, yemek yiyenlerin isimleri, telefon numaraları ve adresler yer alacak. Bir ailenin yanında bir yabancı bulunuyorsa, onun adı da „Misafiri“ bölümüne eklenecek.

– Bu listeler restoran tarafından saklanacak. Talep halinde ilgililere verilecek. Bir kişide virüs tespit edilirse, onun saat kaçta geldiği, hangi masada oturduğu, yanında kimler olduğu tespit edilecek.

– Restoranlarda hijyen kurallarına sıkı sıkı uyulacak. İçeride maskesiz müşteri kabul edenlere 5000 ile 10.000 Euro arası ceza kesilecek.

– Form doldurmadan cafe'lere de girmek yasak. Her işletmede bazı masalar iptal edilecek. Masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak.

– Açık büfe yasak. Garsonlar tekerlekli arabalarla seçilen yiyecekleri getirecek.