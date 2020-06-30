Corona ‘swinger’ festivalini de vurdu! 2021’e ertelendi

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, spor ve eğlence dünyasına kadar pek çok etkinliğin de iptaline sebep oldu.

Onlar arasına son olarak İngiltere’nin en büyük swinger (eş değiştirme) seks festivali ‘Aurora Lifestyle Festival’ da katıldı. Bu yıl yedincisi Worcestershire’da yapılması planlanan festivalde katılımcılar dört günü birlikte geçirecekti.

Ancak corona virüsü nedeniyle festival 2021’e ertelendi.

Festival organizatörleri sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Bu karar Aurora komitesi tarafından alındı. Covid-19 nedeniyle bilet satışları etkilendi. Sponsorların çekilme ihtimali de masadaydı. Gerekli önlemlerin uygulanamaması nedeniyle festivalin kötü bir taklidini size sunmak istemedik. 2021’de daha büyük bir organizasyonda buluşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.