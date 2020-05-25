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Corona tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu oldu!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

18:53 -
Haberler Dünya
Corona tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu oldu!

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, “Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım” dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 12 Mayıs’ta corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Virüse yakalanan Peskov’un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekillerinde corona virüsü tespit edilmişti. DHA

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