Corona tedbirlerini ihlal eden Japonya Başbakanı: Halkımdan özür diliyorum

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın iş adamlarıyla ile yemekli toplantı düzenlemesi muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi. Japonya Anayasal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Tetsuro Fukuyama, “Enfeksiyon yayılırken kendini dizginlemeliydi. Ulus için bir rol model olmalı” dedi.

Nippon TV’ye konuşan Japonya Başbakanı Suga, yemeğe geç kaldığını ve misafirleri karşılayıp ayrılmayı amaçladığını ancak yaklaşık 40 dakika kalmak durumunda kaldığını söyledi.

‘PİŞMANLIK DUYUYORUM’



Suga açıklamasında, ülkedeki vakalar artmaya devam ederken, 70 yaşın üzerindeki 7 kişilik arkadaş grubuyla yemek yediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti. “Diğer katılımcılar arasında yeterli sosyal mesafe vardı” diyen Suga, “Ancak halkı şüpheciliğe sevk ettiğim için cidden pişmanlık duyuyorum. Halkımdan özür dilyorum” dedi.

TOKYO’DA KIRMIZI ALARM

Öte yandan başkent Tokyo’da salgının sağlık sistemindeki baskısının artmasına bağlı olarak uyarı seviyesinin en yüksek alarm olan 4’üncü seviyeye çıkarıldığı duyuruldu. Tokyo Valisi Yuriko Koike de katıldığı bir toplantıda corona virüsü hastalarının bakımının zorlaştığını ve tıbbi hazırlık için ilk kez kırmızı alarm verdiklerini belirtti.

Ülke genelinde vaka sayısı 184 bin 42’ye ulaşırken, virüs nedeniyle salgının başından bu yana 2 bin 688 kişi hayatını kaybetti.