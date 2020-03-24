Corona test merkezinde çalışan doktor hayatını kaybetti!

Dünyanın corona ile mücadelesi sürüyor. İzinli olduğu halde, corona ile mücadele için çalıştığı test merkezine geri dönen Alman bir doktor, görev başında öldü.

Herford Kenti'ndeki “corona test merkezinde“ görev yapan doktor, pazartesi günü işinin başındayken birden yere yığıldı. Hastanede yapılan tüm müdaheleler yetersiz kaldı ve doktor kurtarılamadı.

Herford şehir idaresi yetkilileri, doktorun ölüm nedeninin henüz bilinmediğini, “Ani ölümün kalp krizinden kaynaklanmış olabilecceğini” duyurdu.

İzindeyken, coronayla mücadele eden arkadaşlarına yardım için geri döndüğü belirtilen doktorun ölümü, bölgedeki herkesi çok üzdü. Sağlık personeli, “Test merkezi çalışanları ve tüm bölgedeki sağlık ekipleri olarak, büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yastayız“ açıklaması yapıldı.

TÜRKLER'İN EYALETİ'NDE 54 ÖLÜ

Bu arada Almanya'da yapılan test sayısı yarım milyona yaklaşırken, bunlardan 32 bin 695'inde corona virüsü tespit edildi.

Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 154'e yükseldi. Ölümlerin 54'ü, 10 bine yakın corona hastasının tespit edildiği ve Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden.

Köln, Düsseldorf, Duisburg gibi kentlerin bulunduğu eski maden bölgelerinde yabancı oranı hayli yüksek.

37 kişinin Baden Württemberg'de, 30 kişinin ise Bavyera'da can verdiği açıklandı.

İTALYA BENZİNCİLERİ KAPATIYOR

Corona'nın en çok etkilediği ülke olan İtalya'da benzinciler de kapanıyor. Bu durumun, Almanya'daki benzin satışlarını da etkileyip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak, bu kararla ülkedeki krizin daha da büyümesi bekleniyor.