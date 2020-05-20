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Corona ünlü oyuncu Lucy Fallon’ı da vurdu! Rol bulamayınca kıyafetlerini satıyor

Corona virüsü dünya genelinde pek çok insanı işsiz bırakırken, ünlü oyuncu Lucy Fallon da bu durumdan nasibini aldı. Hiçbir projede rol alamayan ve birikimlerini de tüketen Fallon, çareyi kıyafetlerini satmakta buldu.

Sozcu.com.tr
13:35 -
Haberler Dünya
Corona ünlü oyuncu Lucy Fallon’ı da vurdu! Rol bulamayınca kıyafetlerini satıyor

2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı. Salgın nedeniyle pek çok sektör durma noktasına gelirken, spor ve sanat dünyası da bu süreçte büyük yara aldı.

Lucy Fallon.

İngiltere’de Coronation Street dizisiyle üne kavuşan 24 yaşındaki oyuncu Lucy Fallon, corona nedeniyle hiçbir projede yer alamayınca maddi olarak çıkmaza girdi.

Lucy Fallon kıyafetleri için sosyal medya hesabından böyle duyuru yaptı.

Son olarak evini yenileyen ve birikimlerini tüketen Fallon, çareyi sosyal medya üzerinden kıyafetlerini satmakta buldu.

Lucy Fallon.

5 yıl rol aldığı diziden geçtiğimiz aylarda ayrılan Fallon, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Bu oldukça zor bir karardı. Ödüller kazandığım bu rolü oynamak harikaydı. Başka şeyler denemek için ayrılmasaydım, ‘Acaba nasıl olurdu? sorusu aklımda hep olacaktı. Ancak corona virüsü her şeyi havada bıraktı” dedi.

Lucy Fallon.

Fallon’ın diziden ayrılmadan önce son olarak yıllık 100 bin sterlin (yaklaşık 830 bin TL) ücret aldığı belirtiliyor.

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