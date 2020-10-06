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Corona virüsü 9 saat ciltte kalıyor

Japonya´da yapılan yeni bir çalışma Covid-19'un insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
13:43 -
Haberler Dünya
Corona virüsü 9 saat ciltte kalıyor

Japonya´daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada corona virüsünün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken corona virüsünde bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip corona virüsünün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı. Araştırmanın dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Clinical Infectious Diseases’te yayınlandığı açıklandı. Bilim insanları gönüllü deneklerin enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için kadavra üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Corona Grip Japonya
Son güncelleme: 13:46 06.10.2020
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