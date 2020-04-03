Corona virüsü Almanya’daki seks işçilerini de vurdu: Evsiz kaldılar

Genelevlerin yaklaşık yirmi yıldır yasal olduğu Almanya‘daki yetkililer virüs salgınını yavaşlatmak için geçen ay restoran ve gece kulübü gibi acil olmayan diğer işletmelerle birlikte genelevleri de kapattı. Bochum şehrinde çalışan ve Nicole takma adını kullanan Polonyalı seks işçisi, “Corona virüsü benim için bir felaket oldu. Mart ayı ortasından beri hiçbir gelirim ve kalacak yerim yok” dedi.

Reuters’a konuşan Nicole, tecrit uygulamasından önce müşterileriyle görüşmek ve günlük yaşantısını sürdürmek amacıyla kiraladığı oda için geneleve günlük 90 euro ödüyordu. Ancak o zamandan beri, genelev müdürünün yanında kalıyor.

HÜKÜMET YARDIMI ALABİLİR



Almanya‘daki seks işçileri serbest meslek erbabı olarak nitelendirilip vergi ödüyorlar. Bu nedenle hükümetin salgın sırasında serbest meslek çalışanlarına yardım amaçlı oluşturduğu fondan finansal destek almaya teorik olarak hakları var. Yardımın hatırlatılması üzerine Nicole, “Umarım İş Merkezi vergi iadelerimi kabul edecek ve bu sayede işsizlik ödeneği alabileceğim. Eğer bu gerçekleşirse, bir apartmana taşınabileceğim” ifadelerini kullandı.

Ancak bazı seks işçileri yasa dışı olarak çalışıp, genelevler tekrar açılana kadar geçimini sağlamak için sokakta müşteri aramaya çıkıyor. Bochum’daki Madonna yardım kuruluşundan Heike Koettner, “Virüse yakalanma riskine rağmen para karşılığı seks için hala talep var. Bazı kadınlar bu riski alıyorlar” dedi.

ÇOĞUNLUĞU YABANCI UYRUKLU

Berlin’deki Erotik ve Cinsel Hizmet Sağlayıcılar Birliği adlı lobi grubundan Susanne Bleier Wilp’in yaptığı açıklamaya göre Almanya‘daki tahmini 200 bin seks işçisinin yüzde seksenini çoğunlukla Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Ukrayna uyruklu yabancılar oluşturuyor. Wilp, “Bunların çoğu evlerine geri dönmeyi başardı. Ancak diğerleri evsiz kaldılar. Sektörün en güvencesiz olan yüzde 3-4’lük kısmından bahsediyoruz. Buraya hiçbir şeyleri olmadan biraz para kazanmak için geldiler. Şu anda ya arkadaşlarında ya da sokakta yaşıyorlar. Şanslı birkaçı ise genelevlerde kalıyor” diye konuştu.