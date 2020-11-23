Corona virüsü aşısı yapılacak ilk beş grup belli oldu

250 binden fazla insanın öldüğü Amerika'da Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) direktörü Dr. Anthony Fauci aşının yapılacağı ilk 5 grubu açıkladı.

Önümüzdeki ayın sonunda başlanması beklenen aşı için Fauci, listenin en çok risk altında olanlar ve ekonomiyi yeniden açmak için öncelikli olanlar şeklinde ikili amaçla yürütüleceğini söyledi.

Fauci sıralamayı, “İlk sırada sağlık çalışanları olacaktır. Sonra ciddi hastalık problemi olanlar gelecek. Üçüncü sırada öğretmenler var. Çocuk bakıcıları dördüncü sırada yer alacak. Beşinci sırada ise toplumda aktif görev alan siyasetçiler ve devlet adamları gelecek” diyerek aktardı.