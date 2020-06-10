Corona virüsü aşısında flaş gelişme: Gelecek hafta başlıyor

Corona virüsü salgınında toplam vaka sayısı 7.3 milyonu geçerken ülkeler arasında ilaç ve aşı için kıyasıya bir rekabet başladı… Son günlerde ABD ve Çin’den corona virüsü aşısıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, kıtaya yeterli miktarda aşı ve ilaç bulamamaktan endişe eden Avrupa Birliği yetkililerinden flaş bir hamle geldi.

Avrupa Komisyonu’ndan iki kaynak, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuştu. İsimlerini açıklamayan yetkililer, genetiğiyle oynanmış organizmanın kullanıldığı corona virüsü aşılarının deneme ve test sürecinin hızlandırılacağını açıkladı. Bu hamle ile birlikte AstraZeneca ve Johnson&Johnson gibi şirketlerin aşı yarışında geride kalmamasının hedeflendiği belirtildi.

AŞILARDA GDO KULLANILDI

Reuters’ın haberinde Avrupa Komisyonu’nun gelecek haftadan itibaren bu planı uygulamaya alacağı aktarıldı. Bu sayede üye ülkelerin şart koştuğu bazı kısıtlamaların corona virüsü aşı ve ilaç denemelerinde uygulanmayacağı aktarıldı. Yapılan açıklamada bu aşıların üretiminde genetiğiyle oynanmış organizma (GDO) kullanıldığı belirtildi.

Örneğin İtalya ve Fransa’da hükümet GDO’lu ürünlerin üretim ve denemelerinde çok sıkı kurallar uyguluyor.

Avrupa Komisyonu’ndan bir yetkili, “Üye ülkelerin getirdiği kısıtlamalar Avrupa’nın corona virüsü aşısı ya da ilacı almasını yavaşlatıyor” dedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Avrupa’da AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, GSK ve Novavax gibi şirketlerin corona virüsüyle mücadele kapsamında aşı ve ilaç için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.