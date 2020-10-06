Corona virüsü aşısında son viraj! Türk Profesör Şahin’in şirketi ruhsat için başvurdu

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşılar arasında öne çıkan üreticilerden BioNTech kritik bir aşamaya daha ulaştı. Aşı adayı için klinik deneylere izin alan şirket, Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ruhsat başvurusu yaptı.

BioNTech, yetişkinlerde uygulanan klinik öncesi ve klinik deneylerden alınan sonuçların ‘cesaret verici’ olduğunu açıkladı. BioNTech, aşı ruhsatı için başvuran ilk Alman şirketi, uluslararası alanda ise AstraZeneca ile birlikte ikinci şirket oldu.

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech aşı adayının etkin maddesi BNT162b2’yi ‘Rolling Review’ adı verilen bir süreçle inceleyeceğini bildirdi. Bu süreçte, klinik deneyde elde edilen veriler sürekli olarak ajansa aktarılarak incelemeye tabi tutuluyor. Ajansın ruhsat vermesi halinde aşının üretimine en kısa sürede başlanacak.

SONUÇLARI PAYLAŞMIŞLARDI



Prof. Dr. Uğur Şahin’in CEO olarak görev yaptığı BioNTech, geçtiğimiz günlerde klinik testlerle ilgili yeni sonuçları kamuoyu ile paylaşmıştı. Nisan ve Mayıs ayında yaşları 18 ile 55 arasında değişen 60 sağlıklı gönüllü üzerinde denemelerin yapıldığını açıklayan yetkililer aşının corona virüsüne karşı vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini duyurdu.

İki dozluk aşının antikor ve virüsle savaşacak T hücresi ürettiğini belirten yetkililer, “Antikorlar virüs ile doğrudan savaşıyor ve T hücreleri de virüsün ele geçirdiği hücreleri yok ediyor” dedi.

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