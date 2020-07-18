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Corona virüsü aşısında yeni gelişme! ‘Önemli bir adım’ ifadeleriyle duyuruldu

İngiltere’de insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde başarılı sonuçlar veren corona virüsü (Covid-19) aşı çalışmasında yeni aşamaya gelindi. Profesör Robin Shattock, söz konusu aşı çalışmasında yeni aşamaya geçilmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

18:17 -
Haberler Dünya
Corona virüsü aşısında yeni gelişme! ‘Önemli bir adım’ ifadeleriyle duyuruldu

Imperial College London'ın yürüttüğü corona virüsü aşısı çalışmalarında 15 gönüllü kişi üzerinde yapılan klinik deneylerin başarılı geçtiği, yeni aşamada 18-75 yaş arasında 105 gönüllü ile deneylerin devam edeceği aktarıldı.

Deneyler kapsamında, aşının insan vücudundaki etkilerinin ve üretilen antikor miktarının gözlemleneceği ifade edildi. Aşı adayının enfeksiyonu tamamen önleyip önlemediğini belirlemek için henüz erken olduğunun altı çizildi.

‘ÖNEMLİ BİR ADIM’

Profesör Robin Shattock, söz konusu aşı çalışmasında yeni aşamaya geçilmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Shattock, daha büyük klinik çalışmaların yapılmasını gerektiğini vurguladı. DHA

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Son güncelleme: 18:30 18.07.2020
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