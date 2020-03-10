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Corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka duyuruldu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin Fransa'da yaşadığı ve 8 Mart'ta Kongo'ya dönen bir Kongo vatandaşı olduğu kaydedildi.

23:16 -
Haberler Dünya
Corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka duyuruldu

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül Corona virüsü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne de sıçradı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişinin Fransa’da yaşadığını, 8 Mart’ta Kongo’ya dönen bir Kongo vatandaşı olduğunu kaydetti.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Bakan Longondo, söz konusu hastanın ve onunla birlikte başka kişilerin de karantinaya alındığını ifade etti.

Vatandaşlara panik yapmamalarını söyleyen Bakan Longondo, düzenli olarak ellerini yıkamalarını ve öksürüğü olan insanlarla aralarına en az 1 metre mesafe koymaları konusunda uyarı yaptı. İHA

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