Corona virüsü bulaşan doktorların ten rengi değişti!

Wuhan’daki bir hastanede corona virüsü salgınına karşı mücadele veren 42 yaşındaki iki doktor Yi Fan ve Hu Weifeng’e, 18 Ocak'ta corona virüsü bulaştı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, iki doktor önce Wuhan'da tedavi altına alındı, ardından Tongji'deki bir hastaneye sevk edildi.

Bir kardiyolog olan Doktor Yi, 39 gün kana oksijen pompalayan bir yaşam destek makinesine bağlı kaldıktan sonra hastalığı yendi. Ürolog olan Hu Weifeng ise 45 gün aynı tedaviyi aldı ve virüsü atlattı ancak sağlık durumunun diğer doktora göre daha kötü olduğu belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, corona virüsü tedavisi sırasında ve sonrasında doktorların ten renkleri koyulaştı ve beyazdan kahverengine döndü. Hâlâ yoğun bakımda tutulan doktorların, virüsün karaciğerlerinde yol açtığı hasar nedeniyle hormonal bir dengesizlik yaşadığı tahmin ediliyor.

İLACIN YAN ETKİSİ OLABİLİR

Hu Weifeng'i tedavi eden Doktor Li Shusheng, tedavinin başında kullanılan ilaçların bu duruma yol açmış olabileceğini ifade etti. Li, adını vermediği ilacın yan etkisinin cilt koyulaşması olabileceğini söyledi ve karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesinin ardından doktorların ten renginin de eskisi gibi olmasını umut ettiğini belirtti.

“SIK SIK KABUS GÖRÜYORUM”

Hastalıkla mücadeleyi ‘travma' olarak değerlendiren ve psikolojik etkilerini hâlâ hissettiğini belirten Yi Fan, “İlk bilincimi kazandığımda, özellikle durumumu öğrenince korktum. Sık sık kabus görüyorum” dedi.

Öte yandan söz konusu iki doktorun, dünyayı salgına karşı uyarmaya çalışan ilk kişi olan, ancak Çin tarafından susturulan ve daha sonra corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren Doktor Li Wenliang’ın arkadaşı olduğu belirtildi.

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