Corona virüsü Çin’de ekonomiyi de vurdu!

Çin Yolcu Araçları Birliği Genel Sekreteri Cui Dongşu 1-16 Şubat arası dönemde ‘neredeyse hiç kimsenin araba satın almadığını’, bayilerin çoğunun salgında kapalı kaldığını söyledi.

Cui’nin açıkladığı verilere göre Şubat’ın ilk haftasındaki düşüş oranı yüzde 96. Bu ayın ilk 16 gününde Çin’de sadece 4.909 araba satıldı. Geçen yıl dönemde 59.930 araç satılmıştı. Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Çin’de 2019’da 25 milyondan fazla araç satılmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Japon otomotiv şirketleri Nissan ve Honda, salgının merkezine yakın bölgelerde bulunan fabrikalarının açılışını 11 Mart’a kadar erteledi.

Çin’de otomobil fabrikalarının salgın nedeniyle kapalı kalması, küresel tedarik zincirini etkiliyor. On binlerce otomobil parçası Çin’de üretiliyor.

Jaguar Land Rover CEO’su Ralf Speth hafta başında, şirketin bavullarla Çin’den İngiltere’ye parça getirmek zorunda kaldığını söylemişti. Fiat Chrysler, Çin’den parça tedarikindeki zorlukların devam etmesi halinde Avrupa’daki dört fabrikasından birinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

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