Son dakika: Corona virüsü dünya genelinde 300 binden fazla can aldı

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği corona virüsü salgınında 300 binden fazla can kaybı yaşandı.

Virüs salgınını ilk günden beri takip eden Worldometers’ın verilerine göre, şu an dünyada 4 milyondan fazla vaka görüldü ve bu vakaların 300 bin 250’den fazlası hayatını kaybetti.

ABD HÂLÂ ARTIYOR

Dünyayı titreten corona salgını en çok ABD’yi etkilemiş durumda. 300 milyondan fazla nüfusu bulunan ülkede 1 milyon 437 bin 53 vaka tespit edildi ve bu insanların 85 bin 488’i hayatını kaybetti.

Trump yönetiminin yeterli önlem almamakla suçlandığı ülkeyi ise 27 binden fazla ölüm ve 270 binden fazla vaka ile İspanya izliyor.

Ölüm sıralamasında ikinci sırada bulunan Birleşik Krallık’ta ise 230 binden fazla vaka tespit edilmiş durumda.

İtalya’da 31 binden fazla ölüm yaşanırken son günlerde ölüm ve vaka sayılarının artış gösterdiği Güney Amerika ülkesi Brezilya’da 13 binden fazla can kaybı ve 200 bine yakın vaka tespit edildiği açıklandı.

Diğer ülkelere kıyasla salgının daha geç yaşandığı Rusya’da ise 2 bin 305 can kaybı yaşandı. 252 bin 245 vaka tespit edildi.