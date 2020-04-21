Corona virüsü gaz çıkarma yoluyla bulaşır mı? Pantolon olduğu sürece…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Hastalığın bulaşma yollarıyla ilgili de uzmanlardan gün geçtikçe farklı açıklamalar geliyor.

ABD’nin New York Post gazetesi, Avustralya’da yayınlanan Dr. Norman Swan’ın podcast programındaki çarpıcı bilgileri haberleştirdi. Swan, partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucu bulaştığı bilinen virüsün, gaz çıkarma yoluyla bulaşma ihtimalini değerlendirdi.

‘MASKE GÖREVİ GÖRÜYOR’

Sindirim sistemini de etkileyen ve hastaların dışkısında da virüs tespit edildiği araştırmaya vurgu yapan Swan, “İç çamaşırı ve pantolon gibi kıyafetler gaz çıkarmaya karşı maske görevi görüyor. Sosyal mesafe kapsamında başka bir insana yakınken ve çıplakken gaz çıkarmamaya dikkat etmeliyiz” dedi.

Konuyla ilgil sosyal medyadan değerlendirme yapan Dr. Andy Tagg ise, kesin yargıya varabilmek için yeterli çalışma yapılmadığını ve daha fazla vaka üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.