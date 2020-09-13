Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü günlerinde mide bulandıran olay: Kavanozdan yarasa çıktı

Milyarlarca insanın yaşamını etkileyen corona virüsü salgınının sebebi olduğu düşünülen yarasalar Çin'de yine gündemde... Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir hazır sos kavanozunun içinden dev boyutlarda yarasa çıkması, "Yok artık" dedirtti. Sosyal medyada birçok kullanıcı görüntülerle adeta şoke olurken, şirket bu görüntülerin fotomontaj olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr
15:43 -
Haberler Dünya
Corona virüsü günlerinde mide bulandıran olay: Kavanozdan yarasa çıktı

Çin’in doğusundaki Shandong bölgesinde yaşayan Guo isimli bir adamın paylaştığı görüntüler sosyal medyada ve ülke genelinde adeta infial yarattı…

 

Qilu TV kanalının yayınladığı ve sosyal medyada da paylaşım rekoru kıran görüntülerde bir adam istiridye sosu kavanozunun içinden yoğun sosa bulanmış bir yarasa çıkarırken görülüyor. Yarasanın kanatları ve diğer uzuvlarının sağlam olduğu açıkça görülürken, Guo isimli adam, annesinin 3 aydır bu sosu kullanarak yemek yaptığı ve kavanozun boşalmaya başlamasıyla birlikte yarasayı fark ettiğini söyledi.

Yarasanın kavanozun altında olduğunu söyleyen Guo, “Ölmüş hayvanı gördükten sonra iştahım kaçtı artık bir şey yemek istemiyorum” ifadesini kullandı. Guo, yarasanın 6 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Annesinin şişeyi boşaltmasına yardım eden adam, kavanozun dibindeki cansız yarasa ile göz göze geldi.

“ANNEM YARDIM İSTEYİNCE FARK ETTİM”
Guo, “Annem kavanozdan sosu çıkaramadığını söyleyerek yardım istedi. O sırada şişeye baktım ve dipte sosa bulanmış kuş gibi bir şey gördüm. Elimi şişeye daldırınca bunun cansız bir yarasa olduğunu anladım. Yarasanın paketleme sürecinde girdiğini düşünüyorum. Yoksa bizim evimize yarasa gelip de bu kavanozun içine girmesine imkan yok. Zira biz kavanozun kapağını sürekli kapalı tutuyoruz” dedi.

Şirket yönetimi, “Fabrikada kavanoza yarasa girmiş olsaydı o yarasadan geriye bir şey kalmazdı” diyerek herhangi bir suçları olmadığını söyledi.

Haitian Food isimli şirketin sözcüsü ise bütün ürünlerinin kontrolden geçtiğini ve profesyonel olarak denetlendiğini söyledi. Şirket sözcüsü, “Bir yarasanın paketleme sürecinde şişelere girmesi mümkün değil. Eğer fermentasyon sürecinde girmiş olsaydı, bu yarasadan geriye pek bir şey kalmazdı” dedi.

Şirket hiçbir yasal sorumlulukları olmadığını açıklayarak, “Bu tatsız olayı unutmaları için müşterimize iki kavanoz istiridye sosu vermek isteriz” duyurusunu yaptı.

Çin Corona Weibo
Son güncelleme: 15:55 13.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more