Corona virüsü günlerinde mide bulandıran olay: Kavanozdan yarasa çıktı

Çin’in doğusundaki Shandong bölgesinde yaşayan Guo isimli bir adamın paylaştığı görüntüler sosyal medyada ve ülke genelinde adeta infial yarattı…

Qilu TV kanalının yayınladığı ve sosyal medyada da paylaşım rekoru kıran görüntülerde bir adam istiridye sosu kavanozunun içinden yoğun sosa bulanmış bir yarasa çıkarırken görülüyor. Yarasanın kanatları ve diğer uzuvlarının sağlam olduğu açıkça görülürken, Guo isimli adam, annesinin 3 aydır bu sosu kullanarak yemek yaptığı ve kavanozun boşalmaya başlamasıyla birlikte yarasayı fark ettiğini söyledi.

Yarasanın kavanozun altında olduğunu söyleyen Guo, “Ölmüş hayvanı gördükten sonra iştahım kaçtı artık bir şey yemek istemiyorum” ifadesini kullandı. Guo, yarasanın 6 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

“ANNEM YARDIM İSTEYİNCE FARK ETTİM”

Guo, “Annem kavanozdan sosu çıkaramadığını söyleyerek yardım istedi. O sırada şişeye baktım ve dipte sosa bulanmış kuş gibi bir şey gördüm. Elimi şişeye daldırınca bunun cansız bir yarasa olduğunu anladım. Yarasanın paketleme sürecinde girdiğini düşünüyorum. Yoksa bizim evimize yarasa gelip de bu kavanozun içine girmesine imkan yok. Zira biz kavanozun kapağını sürekli kapalı tutuyoruz” dedi.

Haitian Food isimli şirketin sözcüsü ise bütün ürünlerinin kontrolden geçtiğini ve profesyonel olarak denetlendiğini söyledi. Şirket sözcüsü, “Bir yarasanın paketleme sürecinde şişelere girmesi mümkün değil. Eğer fermentasyon sürecinde girmiş olsaydı, bu yarasadan geriye pek bir şey kalmazdı” dedi.

Şirket hiçbir yasal sorumlulukları olmadığını açıklayarak, “Bu tatsız olayı unutmaları için müşterimize iki kavanoz istiridye sosu vermek isteriz” duyurusunu yaptı.