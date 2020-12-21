Corona virüsü mutasyonu sonrası İngiltere’de gıda sıkıntısı endişesi

Büyük süpermarket zincirleri kısa vadede gıda sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini vurgulamakla birlikte yasağın uzaması durumda tedarikte ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin üçüncü büyük süpermarket zinciri, İngiliz ve Fransız yetkililerin soruna bir çözüm bulamaması halinde birkaç gün içinde taze gıda sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, market zincirinden yapılan açıklamada “Avrupa’dan tedarik ettiğimiz ürünler için alternatiflere bakıyoruz. Durumda bir değişiklik olmazsa kıtadan aldığımız marul ve diğer salata malzemeleri, karnabahar, brokoli ve narenciyede sorunlar yaşayabiliriz” denildi.

FRANSA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Fransa Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere’den trafiğe yeniden izin verilmesine yönelik önlemlerin nihai şeklini almak üzere olduğunu açıkladı.

İngiltere Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, sınırın kapanmasının Noel öncesinde (25 Aralık) İngiltere’nin gıda tedarikiyle, ihracatına ‘ciddi ölçüde sekteye uğratabileceğini’ söyledi.

“CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR”

İngiltere Perakendeciler Konsorsiyumu’nun Gıda ve Sürdürülebilirlik Birimi Direktörü Andrew Opie ise perakendecilerin Noel öncesinde stoklarının tam olduğunu belirtti.

Opie, “Ancak Fransa’nın İngiltere’den gelen trafiği durdurması, İngiltere’nin temel ürünleri ihraç ve ithal kapasitesi için ciddi risk oluşturuyor. Fransa’dan gelen kamyonlar İngiltere’ye girebiliyor. Fakat, birçok şirket geri dönüş garantisi olmadığı için kamyon ve sürücülerini İngiltere’ye göndermek istemeyecektir” dedi.