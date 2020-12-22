Corona virüsü mutasyonunun görüldüğü İngiltere’de son durum

İngiltere’de görülmeye başlanan mutasyona uğramış corona virüsü dünyada paniğe yol açtı. İngiltere dışında Danimarka, Hollanda Güney Afrika ve İtalya’da da mutasyona uğrayan virüsün görüldüğü tespit edildi.

İngiltere’de son 24 saatte 36 bin 804 corona virüsü vakasının tespit edildiği, 691 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 110 bin 314, toplam can kaybı ise 68 bin 307 olarak duyuruldu.

BİN 500’DEN FAZLA TIR MAHSUR KALDI

İngiltere’de coronaın mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının daha yüksek olduğunun açıklanmasından sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere’ye seyahatler durduruldu.

İngiltere’nin Avrupa ile kara yolunu bağlayan Manş tüneli kapatılırken, Dover Limanı'ndaki seyahatler iptal edildi. Pazar günü 48 saat süre ile İngiltere’ye sınırlarını kapatan Fransa’ya ulaşmak için İngiltere’de bin 500’den fazla TIR mahsur kaldı.

AB’DEN SEYAHAT ÇAĞRISI

Avrupa Birliği tarafından bugün yapılan açıklamada, 27 üye ülkeye bir sonraki duyuruya kadar İngiltere’ye “zorunlu olmayan” tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders ise yasak kapsamında yaşanabilecek mağduriyetlere değinerek, “Sınırsız seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir” ifadelerini kullandı.

Kamyon sürücüleri de dahil olmak üzere AB içindeki nakliye personelinin, seyahat yasağından muaf tutulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ülkelerine veya ikamet adreslerinin bulundukları yere dönenlerin de COVID-19 testi yaptırmak şartıyla seyahat edebilmelerinin serbest olması gerektiğini aktarıldı.

VATANDAŞLAR GIDA STOKLADI

Toplamda 50’den fazla ülke İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle sınırlarını İngiltere’ye kapatarak uçuşları askıya aldı.

İngiltere’de halk arasında yayılan besin kıtlığı korkusu paniğe neden oldu. İngiltere’de halk marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak, gıda ürünü stoğu yaptı. İHA-DHA

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