Corona virüsü nedeniyle 200 porno film ücretsiz

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Japonya'nın en büyük yetişkin sitelerinden biri, 13 Mart'tan 31 Mart'a kadar olan dönemde 200 filmi üyelerine ücretsiz seyretme imkânı sunacağını duyurdu.

Haberde insanların büyük kısmının corona virüsünü (Covid-19) yaymamak için evlerinden çıkmadığı ve şirketin kampanyayla zamanlarını evde geçirmek zorunda kalan kullanıcıları hedef aldığı belirtildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, haberin yayılmasının ardından aşırı yüklenme nedeniyle sitenin çöktüğü aktarıldı. Site yedekten geri döndürülüp tekrar faaliyete geçirilirken, kullanıcıların 200 filmi ücretsiz izlemek izin siteye üye girişi yapmalarının gerektiği belirtildi.