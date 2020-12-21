Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

ABD’de United Havayolları’na ait Orlando’dan Los Angeles’a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Corona virüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi.

Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı ve suni teneffüs yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcuların kamerasına yansıdı.

Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine corona virüsü teşhisi konulmadığını ve semptom görülmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.